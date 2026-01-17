結婚したことを「間違いだった…」と夫を後悔させるような事態は招きたくないもの。そのためには、夫の痛がることをしないようにすることは大事なことです。そこで今回は、男性が妻と距離を置きたくなる「理由」を紹介します。夫としての価値を否定される男性はプライドを傷つけられるような言動を妻にされてしまうと、結婚したことを後悔し始めます。特に夫としての価値を否定されるような物言いをしないように注意すべきでしょう