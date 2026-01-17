最初は、会えるだけで嬉しかった。連絡が来るだけで元気になれた。それなのに「好き」という気持ちと同時に、どこか落ち着かない“怖さ”も感じているなら、それは不倫関係が少しずつ形を変えてきているサインかもしれません。周囲にバレることを恐れるようになってきた一緒にいる時間より、「もし見られたら」「誰かに気づかれたら」と考える時間が増えてきた。楽しいはずの連絡も、通知ひとつでヒヤッとする。安心よりも緊張が先