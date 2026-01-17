朝、鏡の前でスキンケアを終えた直後は悪くない。でも、昼過ぎになると頬の乾燥が気になり、夕方にはファンデーションのヨレやくすみが目立ってくる--そんな“なんとなく満たされない肌状態”が続いていませんか？「今のスキンケアが合っていないわけではないはず」「でも、これ以上よくなる実感もない」。そう感じながら、アイテムを替えては戻しを繰り返す“スキンケア迷子”状態に陥っている40代は少なくありません。そこで今回