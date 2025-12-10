アメリカのオープンAIは、生成AI「チャットGPT」についてアメリカで広告を試験的に導入すると発表しました。オープンAIは16日、チャットGPTに数週間以内に広告を試験的に導入すると発表しました。対象の地域はアメリカで、無料版と新設された月額8ドルの低価格プランの利用者に広告が表示されます。利用者の質問内容に応じて、関連性の高いものを出すとしています。18歳未満の利用者には表示されません。AIの開発に巨額な投資が必