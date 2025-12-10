荒巻勇仁 荒巻勇仁の楽曲「fiction」（2025年8月23日配信リリース）が、2月7日から放送開始となる、テレビ朝日ドラドラ大作戦 「CUT.編集された世界」（主演：窪塚愛流）の主題歌に決定した。【動画】荒巻勇仁「fiction」ミュージックビデオ楽曲『fiction』は、現代社会に生きる私たちが抱える、「本当の自分」と「演じる自分」のギャップに焦点をあてた一曲。SNS やメディアにあふれる“成功”や“理想像”に追い