きのう（17日）夜遅く、東京・青梅市のハイキングコース付近で草木などが燃える火事が発生しました。鎮火のめどは立っておらず、現在も消火活動が続けられています。きのう午後11時半ごろ、青梅市本町で「公園前のハイキングコースで火が見える」と目撃者から119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、JR青梅駅近くのハイキングコースの周辺で草木などが燃える火事が発生し、およそ2000平方メートルが焼けていると