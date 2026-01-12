プレミアリーグ 25/26の第22節 チェルシーとブレントフォードの試合が、1月18日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ