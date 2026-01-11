プレミアリーグ 25/26の第22節 リーズとフラムの試合が、1月18日00:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）ら