プロ・リーグ 25/26の第21節 ワーレゲムとゲンクの試合が、1月18日00:00にエリンダス・アリーナにて行われた。 ワーレゲムはマルレー・アケ（MF）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクはイラ・ソル（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）らが先発に名を連ねた。なお