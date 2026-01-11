現地１月17日に開催されたプレミアリーグの第22節で、日本代表MF遠藤航が所属する４位のリバプールは19位バーンリーとホームで対戦した。負傷明けの遠藤がベンチスタートとなったリバプールは、試合開始直後からゲームを支配。３分にはソボスライとのワンツーで抜け出したケルケズがボックス内に侵入するも、ラストパスは相手にクリアされる。その後はボールを握りながらも、思うように決定機を作れずにいたなか、31分にはガ