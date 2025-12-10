ブンデスリーガ 25/26の第18節 ケルンとマインツの試合が、1月17日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはマリウス・ビュルター（FW）、サイード・エルマラ（MF）、リントン・マイナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、サイラス・ワマンギツカ（FW）らが先発に名を連ねた。