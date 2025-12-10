約49万6000人が出願している大学入学共通テストの1日目が終了しました。受験生は「お守りいっぱいもらったんで。12個くらい。みんなから見守ってもらっています」や「母から『絶対に後悔のないように出し切ってこい』と言われました。絶対に受かってみせます」などと意気込みを話しました。大学入学共通テストは約49万6000人が出願していて、17日と18日の2日間、全国の650の会場で行われます。大学入試センターによりますと、「英