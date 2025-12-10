17日午後、岐阜県高山市で過去にデイサービス施設として使われていた建物で火事があり、男性が1人が死亡しました。 17日午後5時ごろ、高山市花里町1丁目で、5年前まで「デイサービスセンターふじの里」として使われていた建物で、「炎が上がっている」と近隣住民から119番通報がありました。 消防車12台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての建物約220平方メートルが焼けました