今月17日午前5時ごろ、愛知県豊田市のアパートの一室が燃え、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。 警察によりますと司法解剖の結果、女性の死因は首を絞められたことによる窒息死だったことが判明。 放火殺人事件と断定し、豊田警察署に捜査本部を設置しました。 消防隊が駆けつけた際、玄関は施錠されていて寝室とみられる一室が焼け、女性があおむけに倒れていたということです。