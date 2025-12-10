プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「自家製チキンナゲット」 「明太ポテトサラダ」 「白菜とベーコンの昆布だしスープ」 の全3品。 外はカリッと、中はジューシィ。ご飯にもパンにも合う、チキンナゲットの献立です。【主菜】自家製チキンナゲット お好みのスパイスを入れてチキンナゲットを手作りしましょう。食べやすくお弁当にもピッタリです。 ©Eレシピ 調理時間：40分+冷