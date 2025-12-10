中国で民主化を求める多数の学生らが犠牲となった「天安門事件」の遺族らのグループ「天安門の母」は、毎年行ってきた集会が「当局の妨害によってはじめて開催できなかった」とする声明を発表しました。1989年6月4日に発生した「天安門事件」は、民主化を求め天安門広場に集まった学生や市民を軍が弾圧した事件で、公式発表では319人が亡くなったとされていますが、実際は数千人との推計もあります。当時、学生だった子どもを亡く