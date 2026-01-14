２０２５年にプロ野球の現役を引退した、元阪神タイガースの原口文仁氏が１７日、大阪マラソンへの挑戦を発表した。読売テレビで放送中のスポーツ番組「あすリート」（土曜・深夜０時５５分）の１７日放送回に登場した原口氏が、力強く出場を宣言した。選手時代の１９年に自身の大腸がんを公表。手術を経て１軍復帰を果たした「不屈の男」が、感謝をテーマに大阪の町を駆け抜ける。挑戦に至った経緯について原口氏は「阪神タイ