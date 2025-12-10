17日に放送される読売テレビのスポーツ番組『あすリート』（毎週土曜深0：55）で2025年にプロ野球の現役を引退した元阪神タイガースの原口文仁氏が登場し、今年の『大阪マラソン』への出場を力強く宣言した。【画像】大腸がん“完治”、阪神・原口文仁選手のメッセージ板東さえか（番組DJ）と鳥谷敬（番組ナビゲーター）が中心となり、ロケ・トーク・ディレクター取材など多彩な企画で関西のスポーツシーンを熱く盛り上げる