受験シーズンの本格的な幕開けとなる「大学入学共通テスト」の初日が終わりました。「大学入学共通テスト」は17日、地理歴史、公民と国語、外国語の筆記、英語のリスニング試験が行われました。大学入試センターによりますと、東京都と三重県で英語のリスニング試験の際にアラームや携帯電話が鳴るなどしたため、113人が再試験の対象となり、千葉県では誘導員の誘導ミスにより1人が再試験を希望しているということです。また、英語