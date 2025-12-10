20日に再稼働が予定されている新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機で、制御棒の試験中に警報が鳴らないトラブルがありました。東京電力によりますと、柏崎刈羽原発6号機では17日、原子炉起動前の確認作業として制御棒を引き抜く試験がおこなわれていましたが、制御棒1本を引き抜いて、さらに、ほかの制御棒を選択したところ、作動すべき警報が鳴らなかったということです。そのため試験は中止され、制御棒は全て挿入された位置に戻