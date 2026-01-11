白菜とかにかまが冷蔵庫にあったら、作りたいのがこの一皿。白菜は1/8個をどっさり使い、ぎゅっと焼き固めて。火を入れるほどに甘みが凝縮され、かにかまのうまみが全体に行き渡って、思いのほか満足感のある味わいに仕上がります。こんがり焼けた表面からチーズがとろ〜りとろけ出し、思わずもう一口と箸が伸びるおいしさです。『ハッシュド白菜』のレシピ材料（作りやすい分量）白菜……1/8 個（約 300g）かに風味かまぼこ……6