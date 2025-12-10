きのう（17日）午後、川崎市で住宅1棟が焼ける火事があり、この家に住む90歳の女性が死亡しました。きのう午後6時半ごろ、川崎市多摩区長尾の2階建て住宅で、「1階が燃えている」と住人から通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼しました。警察などによりますと、この家に住む星カヅさん（90）が1階の台所から救助されましたが、心肺停止の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました