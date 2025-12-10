愛知県豊田市で17日未明、集合住宅の一室で火事があり、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。司法解剖の結果、何者かによって殺害された可能性があるとして、愛知県警は殺人放火事件として捜査本部を設置しました。警察によりますと、17日午前4時40分ごろ、豊田市東新町にある集合住宅の一室で火事があり、駆け付けた消防隊員が女性の遺体を見つけました。司法解剖の結果、死因は窒息死で、警察は何者かに殺害された可能