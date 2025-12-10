１３日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」にある雪だるまの近くで写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月17日】中国黒竜江省では今冬、多彩なデザインの巨大雪だるまが次々と登場している。かわいらしい姿は北国の景観にぬくもりを添える。８日、ハルビンの太陽島国際雪像芸術博覧会会場に設置されている巨大雪だるま。（ハルビン＝新華社記者／王建威）黒竜江省牡丹江市の「中国雪郷」