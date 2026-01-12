１７日のレバンテ戦で約２週間ぶりにホームへ帰還したスペイン１部レアル・マドリードを待っていたのは、激しいブーイングだった。スペイン紙「マルカ」によると、試合開始前のウオーミングアップ中や選手紹介の間など、サポーターはブーイングや指笛で不満を表明。解任されたシャビ・アロンソ前監督に批判的だったとされる、イングランド代表ＭＦジュード・ベリンガムやブラジル代表ＦＷビニシウスの時はよりトーンが上がった