【ならぶんです。 銀牙―流れ星 銀―】 1月第4週 発売 価格：1回400円 銀 バンダイは、ガシャポン「ならぶんです。 銀牙―流れ星 銀―」を1月第4週に発売する。価格は1回400円。 ガシャポン「ならぶんです。」シリーズに「銀牙」のキャラクターたちが初登場する。ラインナップは、「銀」、「ベン」、「ジョン」、「紅桜」、「赤目」、「リキ