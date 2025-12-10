１７日、天津市和平区の金街歩行街で、雪の降る中を歩く人たち。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津1月17日】中国天津市で17日、今年の初雪が観測された。人々は街へ繰り出し、写真や動画で雪が街を包み込む美しい瞬間を記録した。１７日、天津市和平区の金街歩行街で、雪の降る中を歩く人たち。（天津＝新華社記者／趙子碩）１７日、天津市を流れる海河。（天津＝新華社記者／李然）１７日、天津市和平区の金街歩行街で