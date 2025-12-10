◇フランス2部スタッド・ランス1―2トロワ（2026年1月17日）スタッド・ランスのMF中村敬斗が新年初ゴールを決めた。敵地のトロワ戦に先発。2点を追う後半追加タイム、右クロスに頭を合わせてゴールにねじ込んだ。試合はそのまま1―2で敗れたが、中村にとっては今季リーグ戦8点目のゴール。リーグ戦では3試合ぶりの一撃で、W杯イヤーの公式戦3試合目でネットを揺らした。