室内から遺体が見つかった集合住宅＝18日午前0時、愛知県豊田市東新町17日午前4時40分ごろ、愛知県豊田市東新町4丁目の集合住宅で「通気口から白煙が出ていて、焦げ臭いにおいがする」と付近に住む男性から119番があった。駆け付けた消防隊員がベランダから室内に入り、遺体を発見した。県警によると、司法解剖の結果、遺体は女性で、首を絞められたことによる窒息死とみられる。殺人、放火事件とみて豊田署に18日、捜査本部を設