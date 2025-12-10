1983（昭和58）年1月18日、中曽根康弘首相がロナルド・レーガン米大統領とホワイトハウスで会談した。前年11月に就任した中曽根氏にとって初の日米首脳会談で、両国関係を「太平洋を挟む運命共同体」と述べた。翌日の会談では、大統領が「私をロンと呼んでほしい」と言えば、首相も「ヤスと呼んで」と応じた。