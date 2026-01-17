世界的ダンサーで振付師のTAKAHIROさんが沖縄石垣島で、憧れの大物マングローブジャック釣りに挑みます。体験したことのない感覚を掴みたいと人生初のパラグライダーで大空を舞うTAKAHIROさん。ダンスに活かせる新たな感覚とは？その哲学に迫ります。