上海協力機構（SCO）は1月16日、イラン情勢に関する声明を発表し、イランで最近発生した悲劇的な事件を深く懸念するとした上で、イラン政府と国民にお見舞いの意を表しました。声明は、「SCOはイランへの内政干渉に反対し、国際関係における武力の行使や武力による威嚇に反対し、政治的・外交的手段を通じて現在の情勢を平和的に解決するよう呼びかける」と述べています。（提供/CRI）