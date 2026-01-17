お笑いタレントの明石家さんまが１７日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。高市早苗首相と飛行機で遭遇した際のエピソードを語った。リスナーからのメールで木村拓哉のラジオでの発言が紹介された。それによると、正月特番のロケでさんまと能登行きの飛行機に乗り込んだところ、機内で高市首相と遭遇。首相から「お疲れさまです」とあいさつされたさんまは「あいよ！」と返したという。また、機内にはドジャ