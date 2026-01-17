1月27日公示、2月8日投開票が有力視される次期衆院選を巡り、立憲民主党が衆院静岡5区の総支部長の外山和之さんの擁立を見送る方針を固めたことが17日までに、関係者への取材で分かりました。静岡5区には公明党との新党「中道改革連合」から新たな公認候補を改めて擁立する方向で最終調整が進められていて、近く公表される見通しです。 元高校教諭の外山さんは立憲民主党県連が2024年の前回衆院選で、静岡5区の党公認の新人候補と