【新華社北京1月17日】中国人民解放軍南部戦区の田軍里（でん・ぐんり）報道官（空軍大校＝上級大佐）は17日、南部戦区がこのほど、東沙島付近の空域で無人機による正常な飛行訓練を実施したと発表した。訓練は完全に正当で合法だと表明した。