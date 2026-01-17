[1.17 プレミアリーグ第22節](スタジアム・オブ・ライト)※24:00開始<出場メンバー>[サンダーランド]先発GK 22 ロビン・ルーフスDF 5 ダニエル・バラードDF 15 オマル・アルデレーテDF 17 ヘイニウド・マンダーバDF 20 ノルディ・ムキエレDF 32 トレイ・ヒュームMF 14 ロメイン・ムンドレMF 27 ノア・サディキMF 28 エンゾ・ル・フェーMF 34 グラニト・ジャカFW 9 ブライアン・ブロビー控えGK 1 アンソニー・パターソンDF 3