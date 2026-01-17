[1.17 プレミアリーグ第22節](アンフィールド)※24:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 6 ミロシュ・ケルケズDF 30 ジェレミー・フリンポンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 17 カーティス・ジョーンズMF 18 コーディ・ガクポMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 22 ウーゴ・エキティケ控えGK 25 ギオルギ・ママ