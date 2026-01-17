[1.17 プレミアリーグ第22節](Tottenham Hotspur Stadium)※24:00開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 17 クリスティアン・ロメロDF 23 ペドロ・ポロDF 33 ベン・デイビスDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 7 シャビ・シモンズMF 11 マティス・テルMF 14 アーチー・グレイMF 22 コナー・ギャラガーMF 28 ウィルソン・オドベールFW 39 ランダル・コロ・ムアニ控えGK 31 アントニン・キンス