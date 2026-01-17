FC今治は17日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のチームキャプテンと副キャプテンを発表した。チームキャプテンはMF駒井善成(33)に決定。副キャプテンはDF孫大河(26)、 MF梶浦勇輝(22)、 FWエジガル・ジュニオ(34)が担当する。