プレミアリーグ 25/26の第22節 マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティーの試合が、1月17日21:30にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、パトリック・ドルグ（DF）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティ