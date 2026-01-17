きょう昼過ぎ、静岡県藤枝市の山林で火災が発生し、現在も延焼が続いています。「藤枝市瀬戸ノ谷の上空です。山火事が発生しています。かなり広範囲に渡って炎が見えます」この火事はきょう午後、静岡県藤枝市瀬戸ノ谷付近の山林が燃えているのが確認されたものです。これまでにけが人や建物への被害は確認されていませんが、県によりますときょう夕方の時点で1ヘクタール以上が燃えたということです。現在も延焼が続いているため