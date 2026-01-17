日本航空（JAL）は1月17日、東京/成田〜デリー線を開設した。1日1往復の運航で、機材はビジネスクラス30席、エコノミークラス176席の計206席を配置したボーイング787-8型機を使用する。2月28日までのスケジュールは、東京/成田発のJL749便が午後8時15分に出発し、デリーには翌午前3時に到着。デリー発のJL740便は午前4時35分に出発し、東京/成田に午後3時10分に到着する。所要時間は東京/成田発が10時間15分、デリー発が7時間5分と