現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、７位のマンチェスター・ユナイテッドと２位のマンチェスター・シティが前者の本拠地オールド・トラフォードで対戦した。この“マンチェスター・ダービー”で、最初に決定機を迎えたのはユナイテッド。開始３分、ブルーノ・フェルナンデスの左CKにファーサイドで待ち構えるマグワイアが頭で合わせたが、惜しくもクロスバーを叩く。一方のシティは15分に相手ゴールを脅かす。