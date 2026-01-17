ボートレース大村の「ＭＮボートレースｉｎ大村１１」は１７日、予選３日目が行われた。小原聡将（３１＝東京）は１Ｒ、４コースから道中追い上げて３着。１０Ｒは５コースから５着に終わった。前半は「レースをした感じ、抜き上げたしレース足はいい」納得していたが、後半は「調整をやり過ぎた。回り過ぎてました。悔しい。でも、この調整がダメってことが分かったから、そこは収穫」と前向きにとらえる。３日目を終え得