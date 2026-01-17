元放送作家の長谷川良品氏が１７日、自身のユーチューブチャンネルを更新。今月１日に亡くなった久米宏さん（享年８１）について語った。長谷川氏は「久米宏以前、久米宏以降と言っても過言ではないくらい今のテレビ界の当たり前を創出してきました」とその功績を表現。「無言で語る天才であり、昭和のユーチューバーでもある」と話した。局のアナウンサーでありながら、多くの常識を変えてきた。「今ではニュース・ワイドシ