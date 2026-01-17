１７年ぶりにＪ１復帰の千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行った。仙台から加入した大卒３年目のＤＦ石尾陸登は２月から開幕する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に向けて「自分の得意とするプレーはどんどん出していきたい。ハーフシーズンの中でどれだけ挑戦できるか。明確な数字は特に考えていないが、苦手なところは練習して、試合でチャレンジしていければ」と意気込んだ。推進力のあるドリブルが特徴的