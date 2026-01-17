元ＨＫＴ４８でアーティストの外薗葉月が１７日、自身のインスタグラムを更新。「２７歳になりました」と誕生日を迎えたと報告した。「毎年恒例の家族がしてくれる飾りつけのテーマは、『駄菓子屋さん』でした今年もやばすぎる。本当に凄い。業者？って思った」と本物の駄菓子屋にしか見えない部屋で、菓子に囲まれ幸せそうな表情を浮かべる写真を投稿した。「そして最後の写真に隠れてるのは誰だ、、？？」と締めた外薗。最