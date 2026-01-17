６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴がメイド衣装姿を披露し、ファンを興奮させている。菅田は１７日、自身のインスタグラムを更新。コーヒーとハートの絵文字のみつづると、髪はツインテール、ミニスカートにレースのハイソックスを履いたモノトーンのメイド服ショットをアップした。この投稿には「世界一可愛いですね」「もう好きすぎ」「か、か、か、可愛すぎる」「やったー！」「やばいやばい