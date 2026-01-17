女子プロゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、東京・飛行船シアターでオフ恒例のファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催し、歌とダンスでファン約５００人を魅了した。今年で３回目。自称アイドルを掲げる菅沼は「めっちゃ、（舞台の）裏で緊張してた。（観客が）４人しか来ない夢を見ていた。なるべく帰らないでください」と苦笑い。２月１８日発売のＣＤデビュー曲「君の救世主になりたく