¼¡²ó1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ªº£Ç¯¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë11Ç¯Ï¢Â³¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ëÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¿ô¤¬½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å2°Ì¤Îµ­Ï¿¤ò»ý¤ÄÇµÌÚºä46¤¬¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡ª¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î6´üÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÁ´À¤Âå¤È¶¦¤ËÇµÌÚºä46¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥°¥ë